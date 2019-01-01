تقارير | بنفيكا يتراجع عن ضم حارس يوفنتوس

إصابة اللاعب حالت دون إتمام الصفقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية ابتعاد بنفيكا البرتغالي عن التعاقد مع ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن بنفيكا لن يكمل الصفقة المقدرة بـ15 مليون يورو، نظراً لحالة بيرين البدنية.

ولن يستفيد بنفيكا من الحارس البالغ من العمر 26 عاماً، قبل شهر يناير المقبل، حتى يستعيد عافيته بعد الإصابة.

على الناحية الأخرى يتطلع موناكو الفرنسي لخطف الصفقة بدلاً من بنفيكا وفقاً للصحيفة ذاتها.

ساري يعي جيدًا قيمة كريستيانو رونالدو مع الفريق🔥 pic.twitter.com/PKSsWt1nCD — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يوليو ٢٠١٩

يذكر أن حارس جنوى السابق قد خرج من قائمة البيانكونيري لخوض الكأس الدولية للأبطال، حيث نال العائد جيانلويجي بوفون هذا المقعد في موسمه الأخير.