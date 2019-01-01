تقارير - بقاء مونتيلا كمدرب لفيورنتينا

المدرب لم يفز بمباراة واحدة منذ ابريل الماضي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

اجتمع روكو كوميسو المالك الجديد لنادي فيورنتينا مع المدرب فينشنزو مونتيلا ليتأكد بقاء الأخير في منصبه.

جاء ذلك وفقاً لسكاي سبورت إيطاليا وعدة مصادر، عن إتمام هذا الاجتماع في نيويورك وخروجه بقرار النادي لعدم البحث عن مدرب بديل.

وتولى مونتيلا المهمة خلفاً لستيفانو بيولي في ابريل الماضي عقب استقالة الأخير إثر احتجاجات جماهيرية كبيرة.

وفشل المدرب في تحقيق أي فوز، بتعادلين و6 هزائم بين الدوري وكأس إيطاليا.

يذكر أن الموسم الأخير انتهى بتفادي الفيولا للهبوط بصعوبة بالتعادل مع جنوى في الأسبوع الأخير.