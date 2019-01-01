تقارير | بعد رفض ديبالا.. يوفنتوس يلجأ للخطة البديلة

البيانكونيري لا يزال عازماً على ضم لوكاكو...

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن يوفنتوس سيلجأ لمناورة جديدة من أجل الحصول على روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.

يأتي ذلك إثر اقتراب الصفقة التبادلية بين يوفي ويونايتد من الفشل، نظراً لفشل الأحمر في التوصل لاتفاق مع باولو ديبالا.

وتقوم محاولة اليوفي على عرض المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي لإتمام الصفقة.

وبحسب التفارير فإن ماندجوكيتش بالفعل أكمل اتفاقه على الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد، براتب سنوى قيمته 6 مليون يورو وقيمة انتقال تقدر بـ15 مليون يورو.

#Inter are preparing a new bid for Romelu Lukaku - but only if will not complete the swap with including Dybala or other players. ⚫️🔵 #MUFC #Inter #ManUnited

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2019

كان ذلك في اتفاق منفصل عن صفقة ديبالا ولوكاكو، ولكن الآن قد يتم إدخال اللاعب في الصفقة مضافاً إلى ماتويدي ومبلغ من المال.

يذكر أن لوكاكو المقدر بـ85 مليون يورو، قد عاد مطارداً من قبل إنتر ميلان مجدداً، الذي أعاد إحياء آماله بسبب رفض ديبالا.