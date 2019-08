تقارير | بعد رفض ديبالا.. يوفنتوس يلجأ للخطة البديلة

أكدت تقارير صحفية أن يوفنتوس سيلجأ لمناورة جديدة من أجل الحصول على روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.

يأتي ذلك إثر اقتراب الصفقة التبادلية بين يوفي ويونايتد من الفشل، نظراً لفشل الأحمر في التوصل لاتفاق مع باولو ديبالا.

وتقوم محاولة اليوفي على عرض المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي لإتمام الصفقة.

وبحسب التفارير فإن ماندجوكيتش بالفعل أكمل اتفاقه على الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد، براتب سنوى قيمته 6 مليون يورو وقيمة انتقال تقدر بـ15 مليون يورو.

#Inter are preparing a new bid for Romelu Lukaku - but only if will not complete the swap with including Dybala or other players. ⚫️🔵 #MUFC #Inter #ManUnited