تقارير .. برشلونة ينفي رغبته التعاقد مع فينالدوم

هل ينضم فينالدوم إلى برشلونة؟

نفت تقارير صحفية رغبة نادي برشلونة التوقيع مع جورجينيو فينالدوم من صفوف ليفربول، رغم تأكيد بعض المصادر اقتراب الهولندي من القلعة الكتالونية.

تقارير صحفية هولندية أشارت إلى أنّ فينالدوم رفض تمديد عقده مع ليفربول ويستعد لمغادرة بطل الدوري الإنجليزي للانضمام إلى برشلونة.

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ورحل إيفان راكيتيتش عن صفوف النادي الكتالوني عائدًا إلى إشبيلية بينما يقترب لويس سواريز وأرتورو فيدال من مغادرة النادي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلًا عن مصادر داخل برشلونة أنّ النادي الكتالوني لا يرغب في التعاقد مع فينالدوم.

وأشارت الصحيفة إلى صعوبة إتمام الصفقة وأنّ برشلونة لا يود أي صفقات في مركز فينالدوم خلال الصيف الجاري ولا يعتبر اللاعب أولوية.

ونفت الصحيفة تقرير "تليجراف" الهولندية بالاتفاق على ضم اللاعب مقابل 20 مليون يورو وبعقد يمتد 3 مواسم.

جدير بالذكر أنّ ليفربول ينتظر رحيل فينالدوم إلى برشلونة لأجل حسم صفقة تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ، إذ يرغب يورجن كلوب في الاستفادة من خدمات خريج أكاديمية لا ماسيا.

برشلونة يحاول إنهاء أزمة ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي، وإقناعه بالبقاء، كما وصل ووالده ووكيل إعماله إلى كتالونيا لإنهاء الأمر مع إدارة برشلونة.