تقارير - برشلونة يحدد 3 شروط لقبول عودة نيمار

شرط مادي وشرط قضائي وشرط إصلاحي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يستعد لقبول عودة نجمه السابق نيمار إلى صفوفه من جديد، ولكن بثلاثة شروط.

ووردت العديد من الأنباء التي تشير إلى اقتراب باريس سان جيرمان من التفريط في النجم البرازيلي مقابل 200 مليون يورو، بالتزامن مع رغبته في العودة إلى النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "اس" الإسبانية، فإن الشروط الثلاثة تنقسم لشرطين متعلقين بالمسائل المادية، وشرط ثالث يتعلق بإصلاح بعض مما أفسده رحيل نيمار بكسر الشرط الجزائي في 2017.

الشرط الأول هو تخفيض الراتب الذي يتجاوز 30 مليون يورو سنوياً في الوقت الحالي، بينما الشرط الثاني هو أن ينسى نيمار مسألة المبلغ الذي يطالب به إدارة برشلونة (26 مليون) كمكافأة ولاء، وهي محل نزاع قضائي حالي بين الطرفين.

أما الشرط الثالث فهو أن يعلن نيمار علناً رغبته في العودة إلى النادي، وأن يقول أنه كان مخطئاً في الانتقال إلى باريس قبل عامين.

على الناحية الأخرى، تشير التقارير إلى قبول نيمار لتلك الشروط الثلاثة، ما يعني أننا قد نشهد خطوات فعلية متسارعة في الأيام المقبلة.