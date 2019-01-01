تقارير – برشلونة يتجاهل عرض لوكاس مورا بالأمس

تم عرض لوكاس مورا على إدارة برشلونة بالأمس

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى انه تم عرض البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام الإنجليزي، بالأمس على نادي برشلونة الإسباني ولكنه رفض.

ووفقاً لبرنامج التشيرنجيتو، فإنه تم عرض اللاعب البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً، على إدارة الفريق الكتالوني بالأمس ولكنه الإدارة رفضت الدخول في مفاوضات مع اللاعب.

وارتبط اسم برشلونة، طيلة فترة الانتقالات الحالية، باستعادة لاعبه السابق نيمار من باريس سان جيرمان، ولكن الصفقة فشلت، ليكمل البرازيلي مشواره مع الفريق العاصمي الفرنسي.

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لوكاس موار، يعيش فترة تألق مع توتنهام منذ الموسم الماضي، ونجح معهم في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي خسره من ليفربول.

وفي هذا الموسم، لعب البرازيلي الدولي ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل خلالها هدفاً وصنع آخر لزملائه.