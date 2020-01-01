تقارير .. برشلونة يبدأ في منافسة إنتر على إريكسن

برشلونة يرغب في منافسة إنتر على صانع الألعاب الدنماركي

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة استعلمت عن إمكانية التعاقد مع كريستيان إريكسن، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام، بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بالمجان بداية من فبراير القادم.

وارتبط اسم إريكسن، بالانضمام إلى إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية، بناء على رغبة اللاعب الذي يريد الرحيل من توتنهام.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت، فإن برشلونة بدأ في الاستفسار عن إمكانية التوقيع مع اللاعب صاحب الـ 27 عاماً.

وترغب إدارة توتنهام في التخلي عن لاعبها مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، وقد عرضت إدارة إنتر للحصول على اللاعب 11 مليوناً.

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ومن جانبها تبدو إدارة إنتر من الحصول على توقيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية، وفقاً للمدير التنفيذي للنيراتزوري.

وشارك اللاعب الدنماركي، مع توتنهام هذا الموسم في 26 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.