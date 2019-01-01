تقارير- برشلونة يؤجل صفقة تبادل سيليسين ونيتو

الإدارة تحاول الاستفادة من الهولندي الراغب في الرحيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة قد يضطر لتأجيل صفقته التبادلية المنتظرة في حراسة المرمى بينه وبين نادي فالنسيا.

وكان البرازيلي نيتو حارس مرمى فالنسيا قد أبدى رغبته في الانتقال إلى برشلونة علماً بأن القادم سيظل الحارس الثاني وراء مارك أندريه تير شتيجن، وهو نفسه سبب رغبة الهولندي جاسبر سيليسين في الرحيل.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، كان الاتجاه أن يذهب نيتو إلى كامب نو وسيليسين إلى المستايا، ولكن إدارة برشلونة تفكر الآن في إمكانية الحصول على عرض أفضل لبيع سيليسين.

وأوردت التقارير اهتمام الثنائي البرتغالي بنفيكا وسبورتينج لشبونة بضم الحارس، ولكن لم يتم إرسال أي عروض رسمية بعد.

وبناءً عليه، إذا أتى برشلونة عرضاً أكبر من 30 مليون يورو وهو المبلغ المتفق عليه تقييماً لكلا الحارسين بينه وبين فالنسيا، فإنه سيبيع سيليسين ويشتري نيتو بمقابل مادي مباشرةً.