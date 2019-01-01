الانتقالات
الانتقالات

تقارير: بدر بانون يقترب من الانتقال للدوري القطري

التعليقات()
Social Media
هل ينتقل مدافع الرجاء المغربي للدوري القطري؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت مصادر صحفية قطرية، على أن بدر بانون، مدافع فريق الرجاء البيضاوي المغربي، اقترب من الانتقال لدوري نجوم قطر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بدر بانون اقترب من مزاملة مواطنه المهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي السابق في قطر، والذي انضم لصفوف الدحيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت صحيفة "الوطن" القطرية إلى أن أحد الأندية يسعى للتعاقد مع بدر بانون، بعد تقديم عرض لنادي الرجاء البيضاوي لاستعارته حتى نهاية الموسم.

المدافع صاحب الـ25 عامًا، تلقى العديد من العروض خلال الصيف الماضي، وكان قد اقترب من الانضمام لصفوف فريق قطر.

اختيارات المحررين

وبالرغم من تلقي بدر بانون العديد من العروض الخليجية والعربية، إلا أن إدارة الرجاء لم تحدد وجهة اللاعب المقبلة، حيث تفضل الإدارة استمرار اللاعب.

بدر بانون شارك مع فريقه الرجاء، للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2018، بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في المباراة النهائية.

الموضوع التالي:
ريال مدريد يصارع عمالقة إنجلترا على خطف إريكسن
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | موعد مباراتي نصف النهائي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين
الموضوع التالي:
الحضري يكشف أسباب رفضه عرض أحد السعودي وتفضيل النجوم
الموضوع التالي:
نائب رئيس الوزراء: لا نريد رؤية هيجواين في ميلان مجددًا
الموضوع التالي:
رسميًا - الاتحاد القطري يستبعد الخريطيات ويعتمد تأهل الغرافة لنهائي الكأس
إغلاق