تقارير | بايرن ميونيخ يقرر كسر عقد جوهرة إسبانيول

البافاري يوشك على إبرام صفقته السابعة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن بايرن ميونيخ الألماني قد قرر كسر عقد مارك روكا لاعب وسط إسبانيول.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن البافاري سيدفع الشرط الجزائي المقدر بـ40 مليون يورو.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاماً سيوقع عقداً مدته 5 سنوات في أليانز أرينا.

بذلك من المنتظر أن يصبح روكا هو سابع صفقات بايرن هذا الصيف، بعد بنجامين بافار ولوكاس هيرنانديز وجان فيتي أرب وإيفان بيريسيتش وفيليبي كوتينيو وميكايل كويسانس.

ومن المنتظر أيضاً أن تشهد تلك الصفقة مغادرة ريناتو سانشيز على إثرها، متجهاً إلى ليل الفرنسي.

يذكر أن عقد روكا مع إسبانيول ينتهي في 2022، حيث يمكنه أن يصبح ثالث نجوم النادي رحيلاً بعد ماريو هيرموسو الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد، وبورخا إجلسياس الذي انتقل إلى ريال بيتيس.