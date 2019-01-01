تقارير.. بالوتيلي على أعتاب الانضمام إلى أوليمبيك مارسيليا

بالوتيلي يقترب من مارسيليا بعد فسخ تعاقده مع نيس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية فرنسية أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي أصبح على أعتاب الانضمام إلى صفوف نادي أوليمبيك مارسيليا خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وكان بالوتيلي قد فسخ عقده مع ناديه السابق نيس منذ أيام، وبناء على ذلك أصبح لاعبًا حرًا، مما جعل مارسيليا يبدأ التحرك من أجل ضمه خلال يناير.

وحسب الليكيب فإن أوليمبيك مارسيليا قد اتفق مع بالوتيلي على كافة التفاصيل، وأن ما يتبقى فقط لحسم هذه الصفقة هو الإعلان الرسمي.

ولم يسجل ماريو بالوتيلي مع فريق نادي نيس خلال الموسم الحالي سوى هدف وحيد منذ بداية الدوري الفرنسي، مما جعل اللاعب يخرج من حسابات المدرب باتريك فييرا.

ولم يكن الضعف التهديفي هو الأزمة الوحيدة للمشاكس الإيطالي هذا الموسم بالنسبة لنيس، حيث دخل في مشاكل مع المدرب باتريك فييرا وتوترت العلاقة بين الطرفين.

يذكر أن بالوتيلي كان قد انضم إلى نيس عام 2016 مع المدرب لوسيان فافر وقدم أداء جيدًا استعاد به بريقه المفقود مع ليفربول قبلها، ولكنه سرعان ما عاد إلى عاداته من جديد.