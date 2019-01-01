تقارير .. باريس يبدأ التحرك لحسم صفقة إيكاردي

بعد تألقه على سبيل الإعارة باريس سان جيرمان يسعى لحسم صفقة إيكاردي

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تسعى لشراء عقد ماورو إيكاردي بصورة دائمة.

وانضم إيكاردي إلى صفوف الفريق الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة قادماً من إنتر الإيطالي.

وبعد تألق المهاجم الأرجنتيني رفقة باريس، وتسجيله سبعة أهداف وصناعة هدفاً في سبع مباريات خاضها مع الفريق، فكرت إدارة الفريق الفرنسي في حسم الصفقة بشكل دائم.

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ووفقاً لموقع توتو ميركاتو فإن إدارة باريس، ستعمل على حسم الصفقة خلال شهري ديسمبر ويناير، قبل دخول فرق أخرى في المنافسة على ضم اللاعب.

وارتبط اللاعب بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، طيلة فترة الانتقالات الماضية، قبل أن ينضم إلى باري على سبيل الإعارة وخيار شراء مقابل 70 مليون يورو.

جدير بالذكر أن المهاجم الأرجنتيني، تجاهل فريقه السابق اليوم في تصريحات صحفية كشف فيها أن باريس هو أفضل فريق لعب له في مسيرته.