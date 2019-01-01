تقارير| باريس لا يمانع بيع نيمار

ليكيب تزعم موافقة باريس على التفريط في البرازيلي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية استعداد باريس سان جيرمان الفرنسي للتخلي عن نجمه البرازيلي نيمار حال وصول عرض كبير بما فيه الكفاية.

وذكرت صحيفة ليكيب أن ذلك يأتي إثر الخروج المفاجئ من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، رغم الفوز 2-0 ذهاباً على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، قبل الخسارة 3-1 في حديقة الأمراء.

ويعيد ناصر الخليفي رئيس النادي ترتيب الأوراق في الوقت الحالي، برحيل المدير الرياضي أنتيرو هنريكي وعودة البرازيلي ليوناردو بدلاً منه.

ويعد نيمار أحد أبرز الملفات على الطاولة في الوقت الحالي، حيث لا يمانع باريس بيعه بتحقيق أقصى استفادة مادية، حيث يعني هذا التخلص من راتبه الكبير وبالتالي التخلص من بعض المشاكل مع قوانين اللعب المالي النظيف.

يذكر أن الخليفي تعهد بوقف المعاملة المميزة للنجوم، فاتحاً باب الرحيل أمام كل من لا يريد البقاء.