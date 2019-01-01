تقارير - باريس سان جيرمان يريد تبديل نيمار ببيل مع ريال مدريد

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للإستفادة من نيمار بالحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان لا يزال يسعى للاستفادة من نيمار قبل رحيله عن صفوف الفريق هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إنديبندنت" والتي أكدت أن إدارة الفريق الباريسي وضعت في اعتبارها إمكانية الحصول على الويلزي جاريث بيل خلال صفقة تبادلية مع ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن النادي يرى نيمار هو المفتاح للتعاقد مع جاريث بيل من صفوف ريال مدريد، خاصة أن أيام البرازيلي في باريس سان جيرمان أصبحت معدودة.

جريزمان: انتظر عودة ميسي وانضمام نيمار يعقد مهمة فالفيردي

ولا يمانع باريس سان جيرمان رحيل نيمار عن صفوفه بعد كل الجدل الذي صاحب النجم البرازيلي في الأشهر الماضية، لكن الإدارة ترفض بشكل قاطع عودته لبرشلونة.

ويسعى نيمار نفسه للرحيل عن باريس سان جيرمان كما تشير العديد من التقارير الصحفية وتصريحاته السابقة وكذلك تصريحات عدد من المقربين له.

جدير بالذكر أن جاريث بيل هو الآخر لا يمر بأفضل فتراته داخل جدران ريال مدريد، حيث أشارت العديد من التقارير لاقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق.