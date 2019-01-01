تقارير - باريس سان جيرمان يخفض سعر بيع نيمار

إلى أين يذهب البرازيلي؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية نية باريس سان جيرمان الفرنسي لخفض المبلغ الذي يطلبه مقابل بيع نجمه البرازيلي نيمار.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن النادي الفرنسي كان يطالب بمبلغ 250 مليون يورو مقابل التخلي عنه، ولكن مع الوقت قرر خفضهم إلى 200 مليون فقط.

ويأتي ذلك تبعاً لتسيد الشعور بعدم قدرة نيمار -27 عاماً- على قيادة باريس إلى لقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب بعض المخاوف حيال سلوكه الشخصي.

ووفقاً للتقارير فإن البرازيلي بات قريباً من العودة إلى ناديه السابق برشلونة، إلا أن الراتب هو العقبة الأكبر، إذ يتقاضى نيمار قرابة 36 مليون يورو سنوياً في ناديه الحالي، وهو ما لا تنوي إدارة برشلونة تحمله.

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 بكسر تعاقده مقابل 222 مليون يورو.