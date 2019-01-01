تقارير| انتهت.. أرنوتوفيتش إلى الصين

اللاعب النمساوي يحزم حقائبه على عهدة سكاي سبورتس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تعاقد شانجهاي إس أي بي جي الصيني مع النمساوي ماركو أرنوتوفيتش نجم وست هام يونايتد الإنجليزي.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته مصادر سكاي سبورتس، التي أعلنت نهاية الصفقة مقابل 22.4 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 25 مليون يورو.

جاء ذلك إتماماً للصفقة التي فشلت في يناير الماضي، حين أثار الأمر الكثير من الجدل قبل أن ينهيه أرنوتوفيتش بإعلان البقاء في ناديه.

West Ham have completed the sale of Marko Arnautovic to Shanghai SIPG for £22.4m (€25m), according to Sky sources. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 7, 2019

وقال أرنوتوفيتش في ذلك الوقت:"أعزائي جماهير وست هام،أعتقد أنه ليس سراً أنه كان لدي عرض ويجب أن أعترف أنه كان مغرياً للغاية لي ولعائلتي. لقد قدمت 100% مما أملك للنادي وكنت بحاجة لبعض الوقت للحديث مع النادي وزوجتي وبقية العائلة".

وأوضح:"لقد قررت أن أضع نهاية لهذا الجدل. أنا لاعب محترف والمهم في حياتي أن ألعب كرة القدم. النادي وجه مسيرتي للطريق الصحيح منذ انضمامي إليه، للذلك أود ترك العروض جانباً. سنساعد النادي للتقدم بالمراكز قدر الإمكان ونحاول الفوز بالكأس، لنركز على ما تبقى من الموسم معاً".

يذكر أن جوانجزو إيفرجراند الصيني هو النادي الذي كان قريباً للغاية من النجم النمساوي في يناير، إلا أن شنجهاي ظفر به في النهاية.