تقارير | انتقال فيربو إلى برشلونة مهدد بالفشل

خلاف مادي بحت بحسب صحيفة سبورت..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن تعقيدات طرأت على صفقة انتقال جونيور فيربو ظهير ريال بيتيس إلى برشلونة.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن فيربو يظل أولوية قصوى للنادي الكتالوني في هذا الصيف، إلا أن الأمر لا يزال معقداً.

وذكرت الصحيفة أن بيتيس يطلب مبلغاً لا يرغب برشلونة بدفعه، ولم ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ولا يزال التواصل جارياً، إلا أن تلك الخلافات تهدد الصفقة بالفشل.

يذكر أن برشلونة أعلن رحيل مديره الرياضي بيب سيجورا باتفاق مشترك، وتربط التقارير بين هذا الحدث وبين مساعي برشلونة لاستعادة نيمار من باريس سان جيرمان.