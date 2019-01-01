تقارير - انتقال أحمد حمدي إلى الجونة على سبيل الإعارة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت الإعلامي أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، انتقال أحمد حمدي لاعب وسط الأهلي إلى الجونة.

وكان حمدي يرغب في المشاركة أساسيًا مما دفع الأهلي لإعارته للمشاركة واكتساب بعض خبرات الدوري المصري الممتاز.

وكشف شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن انتقال أحمد حمدي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من الأهلي كأحدى صفقات فريق الجونة.

وانتشرت تقارير صحفية، في وقت سابق على محاولة نادي الجونة الحصول على خدمات أحمد حمدي خلال الأيام القليلة الماضية.

والجدير بالذكر أن حسام غالي لاعب الأهلي السابق، هو مدير الكرة بنادي الجونة، حيث تم الإعلان عن هذا القرار الأسبوع الماضي.