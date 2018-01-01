تقارير - الونش يعود للزمالك أمام القطن التشادي

الونش يعود للزمالك بعد إصابة طويلة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

اقترب محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك من العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق في مباراة إياب القطن التشادي الأحد المقبل.

ويواجه الزمالك نظيره القطن التشادي في إياب دور الـ32 الاول في الكونفدرالية، والتي انتهت مباراة الذهاب بنتيجة فوز الأبيض بـ7 أهداف نظيفة.

واستقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على مشاركة الونش في تشكيلة الفريق في المباراة المقبلة للاطمئنان على سلامته بعد الإصابة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان الونش تعرض لإصابة أثناء تواجده مع منتخب مصر في المعسر الماضي، قبل مواجهة تونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك استعادة الونش بكامل قوته خلال الأيام المقبلة، من أجل دعم الدفاع في المباريات المقبلة.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتصارات متتالية في البطولة المحلية بالآونة الأخيرة جعلته في المركز الأول.