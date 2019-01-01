تقارير - الوداد المغربي يصعد أزمة نهائي إفريقيا مجددًا

الوداد يسعى لإعادة لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن نية الوداد المغربي في اللجوء إلى المحكمة الرياضية خلال الأيام المقبلة للاعتراض على قرار تتويج الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن تتويج الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد باحتساب الأخير منسحبًا بعد أحداث النهائي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية اليوم، أن الوداد سوف يتجه إلى المحكمة الرياضية خلال أيام للاعتراض على قرار الكاف ومطالبته بحقه في اللقب.

وأشارت التقارير أن الوداد سيرفق مستندات جديدة للمطالبة بحقه في اللقب، خاصًة تصريحات المحامي المكلف بالدفاع عن الترجي خلال القضية الحالية.

إقرأ أيضًا - علينا بيع ميتشو ومصطفى محمد أنقذه - ردود أفعال سوبر الأهلي والزمالك

وقد تقوم المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا بإعادة النظر في الملف خلال الفترة المقبلة، وإيقاف القرار بشأن تتويج الترجي التونسي.