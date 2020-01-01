تقارير .. الوحدة يخطف باسم عطا الله من الأهلي

تعاقد الوحدة مع الحارس يأتي بعد دخوله فترة الانتقالات الحرة

كشفت تقارير صحفية سعودية عن نجاح إدارة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع حارس النادي الأهلي باسم عطاالله لمدة 3 سنوات قادمة.

وقالت التقارير أن تعاقد الوحدة مع الحارس يأتي بعد دخوله فترة الانتقالات الحرة التي تسمح له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لناديه.

ويأتي تعاقد نادي الوحدة مع عطاالله لتعويض الحارس عبدالله الجدعاني الذي سيرحل لنادي الهلال عقب نهاية الموسم الحالي بعد توقيعه للزعيم في الفترة الشتوية الماضية عقب دخوله للفترة «الحرة» التي يحق له من خلالها التوقيع لأي نادٍ.

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وكان نادي الهلال قد أعلن تعاقده رسميًا مع عبد الله الجدعاني؛ حارس مرمى الوحدة السعودي في يناير الماضي بعدما دخل الفترة الحرة مع ناديه، ومن المقرر أن ينضم لصفوف الأزرق بنهاية الموسم الجاري.

وخاض الجدعاني بالموسم الجاري سبع مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، استقبل خلالها ستة أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات.

وكان باسم عطاالله قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن الراقي وأنقطع عن التدريبات الموسم الماضي لرغبته في اللعب بشكل أساسي مع الفريق.

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وحاولت إدارة الراقي إقناع عطا الله بتجديد عقده لمدة موسمين، إلا أن الأمر قوبل بالرفض من قبل اللاعب الذي رفض التجديد.