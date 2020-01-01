تقارير: الهلال يقترب من ضم البرازيلي جونيور

اللاعب قد ينتقل إلى الهلال بسبب لوشيسكو.

اقترب نادي الهلال السعودي، من ضم اللاعب البرازيلي ماوريسيو جونيور، لاعب فريق باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه.

وينتهي عقد جونيور مع باوك بنهاية الموسم الحالي، حيث يستطيع التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية، دون العودة لناديه، لينتقل له في صفقة انتقال حر.

وأشارت قناة أبو ظبي الرياضية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن ماوريسيو جونيور متحمس لخوض تجربة جديدة، تحت قيادة مدربه السابق، الروماني رازفان لوشيكسو، المدير الفني للهلال.

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ويعد جونيور واحدًا من أهم لاعبي باوك اليوناني حاليًا، حيث انتقل لصفوفه في صيف 2017، قادمًا من زينيت الروسي، لمدة 3 أعوام، لينتهي عقده الصيف القادم.

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ولعب جونيور في صفوف فريقي كورينثيانز وفلومينينسي البرازيليين، وتيريك جروزني الروسي، وأيضًا المنتخب البرازيلي تحت 17 عامًا.

ويسعى الهلال لتدعيم خط الوسط، بضم اللاعب البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.