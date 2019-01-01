تقارير .. الهلال يُغري الاتحاد بنواف العابد و 15 مليون من أجل فواز الفرني

إدارة الزعيم قدمت عرضًا مغريًا للحارس من أجل التعاقد معه

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تخطيط مسؤولي نادي الهلال السعودي للتعاقد مع فواز القرني حارس مرمى نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المُقبلة.

صحيفة "المدينة" بحسب مصادرها قالت أن إدارة الزعيم قدمت عرضًا مغريًا للحارس من أجل التعاقد معه، وضمه لصفوف الزعيم.

وأضافت الصحيفة بحسب مصادرها قالت أن إدارة الهلال تسعى لعقد صفقة تبادلية مع الاتحاد، بالتخلي عن اللاعب نواف العابد ودفع 15 مليون ريال من أجل ضم القرني.

وترغب إدارة الهلال في دعم مركز حراسة المرمى بكل قوة في ظل عدم وجود البديل المناسب للحارس الأساسي عبدالله المعيوف.

وقدم القرني مستوى مميزًا رفقة المنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة في بطولة خليجي 24 التي أقيمت في قطر، وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة.

ويُعد القرني صاحب الـ27 عامًا أحد أفضل الحراس المحليين في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال الآونة الأخيرة.

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يُذكر أن بعض التقارير قد ربطت نادي النصر بفواز القرني، حيث أكدت أن العالمي يسعى إلى التعاقد مع الحارس أيضًا.