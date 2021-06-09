تقارير .. الهلال يسعى لضم مدافع وولفرهامبتون

الهلال يسعى لتدعيم صفوف الدفاع

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن سعي الهلال للتعاقد مع مدافع قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد للاستمرار في المنافسة على الألقاب.

الهلال يمتلك الكوري الجنوبي جانج هيون سو الذي يقدم أداء أكثر من رائع رفقة الزعيم خلال الفترة الماضية، وساهم بشكل كبير في القوة الدفاعية للفريق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "البلاد" السعودية، اليوم الأربعاء، أن من ضمن المرشحين هو المغربي رومان سايس مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي للانضمام لصفوف الهلال لتدعيم الدفاع.

رومان سايس عقده ممتد مع الفريق الإنجليزي لنهاية الشهر جاري، ولدى وولفرهامبتون بند إمكانية تمديد التعاقد لمدة موسم جديد ولكن لم يوضح موقف الفريق حاليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جارديم طالب بضم مدافع أجنبي قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم قوي لصفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ويسعى الهلال للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، والحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتعديل وتدعيم قائمته الحالية.