تقارير: الهلال يرصد 10 ملايين يورو للتعاقد مع برونو هنريكي

الهلال يسعى لتعويض رحيل عمر خربين.

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال، يسعى للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، لتعويض رحيل السوري عمر خربين، الذي اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الوحدة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عمر خربين اقترب من ارتداء قميص الوحدة الإماراتي، بعد قرار الإدارة بعدم تجديد التعاقد مع اللاعب، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية، إلى أن إدارة الهلال تفكر بجدية في التعاقد مع البرازيلي برونو هنريكي، مهاجم فريق نادي فلامنجو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض رحيل خربين.

المزيد من الفرق

برونو هنريكي قدم مستويات رائعة خلال مشاركته مع فريقه فلامنجو البرازيلي، ببطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر، حيث استطاع قيادة فريقه إلى المباراة النهائية أمام ليفربول الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال رصد مبلغ 10 ملايين يورو، من أجل التعاقد مع برونو هنريكي مهاجم فلامنجو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

رغبة الهلال في التعاقد مع هنريكي ليس فقط لتعويض خربين، ولكن أيضًا في ظل انخفاض مستوى الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم الفريق خلال الفترة الحالية.

الهلال يعتلي صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 12 جولة.