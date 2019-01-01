الانتقالات
الانتقالات

تقارير: الهلال توصل لاتفاق نهائي مع جيوفينكو والتوقيع خلال يومين

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Getty Images
جيوفينكو سينضم للهلال خلال الأيام المقبلة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

توصلت إدارة نادي الهلال، مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب تورنتو الكندي، من أجل التعاقد معه خلال فتترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن الهلال، قام بحجز تذاكر الطيران للاعب الإيطالي، من أجل القدوم إلى المملكة العربية السعودية، لتوقيع عقود الانضمام إلى الزعيم.

صحيفة "الرياضية" السعودية، أكدت على أن الهلال توصل لاتفاق نهائي مع جيوفينكو من أجل ضمه خلال يناير الجاري، حيث ينتظر أن يتم التوقيع الرسمي خلال يومين.

وكان موقع "توتو سبورت" الإيطالي، قد أكد على أن الهلال توصل لاتفاق نهائي مع جيوفينكو حول نص العقد بينهما، حيث يتوقف الأمر على رد إدارة تورنتو الكندي.

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جيوفينكو الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، لعب في صفوف إمبولي وبارما ويوفنتوس وتورنتو الكندي، حيث يقترب من الانتقال للهلال السعودي.

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