تقارير: الهلال توصل لاتفاق نهائي مع جيوفينكو والتوقيع خلال يومين

جيوفينكو سينضم للهلال خلال الأيام المقبلة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

توصلت إدارة نادي الهلال، مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب تورنتو الكندي، من أجل التعاقد معه خلال فتترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن الهلال، قام بحجز تذاكر الطيران للاعب الإيطالي، من أجل القدوم إلى المملكة العربية السعودية، لتوقيع عقود الانضمام إلى الزعيم.

صحيفة "الرياضية" السعودية، أكدت على أن الهلال توصل لاتفاق نهائي مع جيوفينكو من أجل ضمه خلال يناير الجاري، حيث ينتظر أن يتم التوقيع الرسمي خلال يومين.

مصادر "الرياضية": توصلت إدارة #الهلال إلى صيغة اتفاق نهائية مع الإيطالي جوفينكو لاعب تورنتو الكندي، لتمثيل الفريق ابتداءً من الفترة الشتوية، وينتظر أن يتم التوقيع الرسمي خلال اليومين القادمين. pic.twitter.com/5JQ4dpvFSb — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) January 27, 2019

وكان موقع "توتو سبورت" الإيطالي، قد أكد على أن الهلال توصل لاتفاق نهائي مع جيوفينكو حول نص العقد بينهما، حيث يتوقف الأمر على رد إدارة تورنتو الكندي.

جيوفينكو الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، لعب في صفوف إمبولي وبارما ويوفنتوس وتورنتو الكندي، حيث يقترب من الانتقال للهلال السعودي.