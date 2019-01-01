تقارير: الهلال السعودي يقرر إيقاف مفاوضاته مع لاعبين جدد

الجمعية العمومية للهلال تعطل مفاوضات الفريق

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت إدارة نادي الهلال السعودي، إيقاف مفاوضاتها من أجل التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إيقاف مفاوضاتها مع اللاعبين، لحين الانتهاء من عقد الجمعية العمومية لنادي الهلال.

وأضافت ذات الصحيفة أن التحركات الحالية الملفات الشائكة جاءت بالتشاور مع كبار أعضاء شرف الهلال، وفهد بن نافل المرشح الأبرز لرئاسة النادي.

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وضمن الملفات الشائكة اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الفريق المعار من صفوف بنفيكا البرتغالي.

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت عن مؤتمر صحفي، ولكن الصحيفة السعودية أشارت إلى أن المؤتمر الصحفي لن ينعقد.

وسبب عدم انعقاد المؤتمر الصحفي هو عدم اكتمال عدد من الملفات المعلقة للحديث عنها لوسائل الإعلام وجماهير الهلال.