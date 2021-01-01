تقارير .. الهلال اتفق مع مدرب جديد ويمنح لوشيسكو فرصة أخيرة أمام التعاون

هل يقرر الهلال إقالة لوشيسكو حال تعثره أمام التعاون؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال حصل على موافقة من مدرب جديد، من أجل قيادة تدريب الفريق خلال الفترة الماضية، تحسبًا لإقالة الجهاز الفني الحالي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

الهلال يقدم نتائج غير جيدة مؤخرًا، حيث فشل الفريق في تحقيق أي انتصار خلال آخر 4 مباريات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا.

الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "المدرب الجديد أعطى موافقته لإدارة الهلال، والإدارة تفكر في أن يكون لقاء التعاون هو الفرصة الأخيرة للمدرب رازفان لوشيسكو".

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وتابع: "عضو شرف فعال بنادي الهلال يطالب منح رازفان لوشيسكو الفرصة حتى مباراة كأس السوبر السعودي".

الهلال يستعد لمواجهة التعاون مساء يوم الأربعاء القادم، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في مواجهة منتظرة من جانب الفريقين.

الهلال تعادل في آخر 4 مباريات ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمام الاتحاد ثم الشباب ثم الباطن وأخيرًا بالكلاسيكو أمام الأهلي، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة من الفتح بهدفين دون رد بدور الـ16.

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وتلقى لوشيسكو انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية من جانب جماهير الهلال، بسبب تذبذب مستوى الفريق والنتائج التي يحققها مؤخرًا.