تقارير .. النصر ينجح في إتمام أول صفقاته الشتوية ويتبقى الإعلان الرسمي

النصر يسعى للعودة للمنافسة على صدارة الدوري السعودي.

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، نجحت في إتمام أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف العالمي.

النصر يحاول تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل استمرار الفريق في تحقيق نتائج إيجابية، والعودة للمنافسة على صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "Sangzor" الأوزبكية، إلى أن جلال الدين مشاريبوف لاعب باختاكور الأوزبكي، قام بالتوقيع على عقود انضمامه لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت الصحيفة على أن نادي النصر حصل على توقيع جلال الدين مشاريبوف، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من جانب النادي السعودي لينضم اللاعب إلى صفوف العالمي رسميًا.

نادي النصر أجرى الصفقة بالرغم من الأزمة التي يعاني منها، وذلك على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن، والتي ستسمح له بقيد لاعبين جدد لقائمته خلال الفترة الحالية.

يذكر أن جلال الدين مشاريبوف أحد أهم لاعبي نادي باختاكور، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في أوزبكستان خلال عام 2020، ليفرض نفسه ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأوزبكي.