تقارير .. النصر يفاوض مهاجم أتالانتا الإيطالي لضمه

هل ينجح النصر في ضم مهاجم أتالانتا الإيطالي.

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم أليخاندرو جوميز، مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد جوميز مع فريقه أتالانتا في يونيو 2022، حيث يستطيع اللعب في أكثر من مركز هجومي، مثل المهاجم الثاني والجناح الأيسر، كما يلعب أيضًا في مركز خط الوسط.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن إدارة النصر تستهدف التعاقد مع أليخاندرو جوميز، بعدما قدم مستويات عالية خلال الفترة الأخيرة مع فريقه.

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ولعب جوميز للعديد من الأندية، أبرزها آرسنال الأرجنتيني، وسان لورينزو بالأرجنتين أيضًا، كما لعب في صفوف كاتانيا الإيطالي وميتاليست خاركيف الأوكراني، وانضم لصفوف أتالانتا في صيف 2014.

ولعب أليخاندرو رفقة أتالانتا الإيطالي في 236 مباراة، بمختلف البطولات منذ انضمامه إليه، حيث سجل 54 هدفًا، وصنع 67 هدفًا لزملائه بالفريق.

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ويواصل نادي النصر محاولاته لتدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين، بعد التعاقد مع كيم جين سو، الظهير الأيسر لفريق جونبك هيونداي، وأسامة الخلف من صفوف الحزم.