تقارير .. النصر يفاوض توتنهام لضم نجمهم خلال الصيف الجاري

هل ينجح النصر في ضم نجم توتنهام الإنجليزي؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن صفقة مدوية يجهز لها نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

النصر تعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد أن خطف الصفقة من على أعتاب الهلال، ويحاول ضم فينسنت أبو بكر لاعب بيشكتاش التركي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الجمعة، أن نادي النصر خاطب نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي لشراء المدة المتبقية في عقد أحد نجومه.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب هو البرازيلي لوكاس مورا، هو الذي يرغب نادي النصر في ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية وتدعيم الفريق بشكل قوي.

ضم لوكاس مورا من قبل نادي النصر سيحدث نقلة كبيرة في مستوى الفريق بكل تأكيد لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات رائعة سيضيفها للعالمي.

لوكاس مورا ابتعد بعض الشيء عن المشاركة مع توتنهام، وهو ما قد يعجل رحيله عن نادي توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية.