تقارير: النصر الإماراتي يقترب من ضد التشيلي بافيز

النصر الإمارتي يسعى لتدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقترب نادي النصر الإماراتي، من التعاقد مع استيبان بافيز، لاعب وسط منتخب تشيلي وفريق كولو كولو، من أجل الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كولو كولو كان قد رفض عرضًا أوليًا من النصر، وصل إلى 600 ألف دولار، مقابل إعارته لموسم واحد.

وأشارت تقارير صحفية تشيلية إلى أن بافيز اقترب من النصر الإماراتي بنسبة 80%، وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت فقط.

🗣️مدير المنتخب في حديثه مع جول عن حظوظ المنتخب بعد التأهل رسمياً إلى دور ال 16 👇

https://t.co/mIpuStUo7I#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/nMeETtFeo8 — جول مصر (@goaleg) June 27, 2019

توقيع استيبان بافيز مع النصر الإماراتي، سيتم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، والمقامة حاليًا في البرازيل.

ولعب بافيز في العديد من الفرق، حيث بدأ في 2009 مع كولو كولو، وتمت إعارته إلى رنجرز وسان ماركوس وتيموكو بالدوري التشيلي.

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إدارة النصر الإماراتي، تسعى لتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من أجل المنافسة على البطولات.