تقارير: المغرب تدرس الانسحاب من أمم فريقيا للمحليين بسبب كورونا

المنتخب المغربي قد ينسحب من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

طلب فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عقد اجتماعًا طارئًا يوم الإثنين المقبل، من أجل حسم ملف انسحاب منتخب المغرب من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتستعد الكاميرون لاستضافة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين خلال شهر أبريل المقبل، حيث يقع المنتخب المغربي على رأس المجموعة الثالثة رفقة رواندا وأوغندا وتوجو.

وأشارت صحيفة "هسبورت" المغربية، إلى أن الاجتماع سيشهد مناقشة مصير منتخب المغرب الذي سيشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام في الكاميرون.

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وحصلت الصحيفة المغربية على تصريحات من مصدر مسؤول، حيث قال: "الأمور كلها تسير نحو الانسحاب من البطولة، حرصًا على سلامة جميع المشاركين، في ظل اجتياح فيروس كورونا العالم".

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وتابع: "اجتماع الاتحاد المغربي سيشهد أيضًا مناقشة لمعرفة مصير الدوري المغربي للمحترفين، وأيضًا بطولة الهواة، في ظل إقامة المباريات دون حضور جماهيري، بسبب كورونا".

المغرب أعلنت مؤخرًا، عن 7 حالات مصابة بفيروس كورونا، حيث اتخذت إجراءات وقائية واحترازية خوفًا من تفشي الفيروس داخل أراضيها.