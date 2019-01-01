تقارير - المدرب الألماني خيارًا أول للأهلي.. وإسباني ويوناني في الانتظار

الأهلي يسعى لحسم ملف المدير الفني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي للتعاقد مع مدير فني جديد خلال الأيام المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز بعد الهزيمة بهدف واحد.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي متواجد حاليًا في ألمانيا سعيًا للتعاقد مع أحد المدربين الألمان.

وأضافت التقارير أن الخيار الأول للأهلي هو المدرب الألماني حيث يلقى قبول من قبل لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادي.

وفي حالة عدم التعاقد مع المدير الفني الألماني المرشح، سيكون هناك خيارين أخرين أحدهم مدرب يوناني وأخر إسباني.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انطلاق الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.