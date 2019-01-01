تقارير – الكشف عن محاور جلسة أمير مرتضى مع جروس

جلسة قريبة ستجمع بين أمير مرتضى وجروس عقب تعادل الزمالك مع نصر حسين داي في الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشفت تقارير صحفية، عن المحاور التي ستدور حولها الجلسة التي تجمع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، مع امير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.

ومن المنتظر إقامة جلسة بين جروس، وأمير مرتضى عقب تعادل الزمالك بالأمس، أمام نصر حسين داي بهدف لمثله في بطولة الكونفدرالية، ومن قبلها الهزيمة من جور ماهيا في البطولة ذاتها.

ومن المتوقع ان يكون المحور الأول، في الجلسة عن أسباب تراجع الزمالك في مباريات الكونفدرالية، بالإضافة إلى اهتزاز المستوى في بعض مباريات الدوري.

إن صح التعبير هذا اللاعب يمتلك في قدمه اليمنى scope 8 🧐🎯

🇩🇰 الدنماركي -الأنيق- يكمل اليوم عامه الـ 27 🎂🎇 pic.twitter.com/9IKWWzN8D1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

كما، سيكون الحديث أيضاً، حول إصرار جروس على الاعتماد على لاعبين بشكل أساسي في كل مباراة، بالرغم من المعاناة من الإجهاد، وتجاهل الاعتماد على بدلائهم في بعض المباريات.

وأخيراً، سيتطرق الثنائي للحديث، حول تأخر التغييرات في كل مباراة، وفي بعض المباريات لا يقوم الجهاز بإجراء التغيرات الثلاثة، والإصرار على بدلاء بعينهم في كل مباراة.

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ويستعد الزمالك، لمواجهة نظيره إنبي في ختام مباريات الجولة الـ 22 من الدوري المصري، مساء الأحد القادم على ملعب بتروسبورت.