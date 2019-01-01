تقارير - الكشف عن راتب خليلوزيتش بعد اقترابه من تدريب منتخب المغرب

خليلوزيتش يقترب من تدريب المغرب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، عن الراتب الذي سيحصل عليه البوسني وحيد خاليلوزيتش في حالة توليه تدريب المنتخب المغربي خلال المرحلة المقبلة.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد دخل في مفاوضات مع خليلوزيتش لتولي تدريب أسود الأطلس في المرحلة المقبلة بعد رحيل هيرفي رينارد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، أن راتب خليلوزيتش قد يصل إلى 150 ألف دولار شهريًا وهو عالي عن ما سبقه.

وسيتفوق خليلوزيتش بهذا الحال على راتب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لأسود الأطلس، ليكون ثاني أعلى راتب في تاريخ المدربين مع المنتخب المغربي بعد إيريك جيريتس.

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واستقر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على التعاقد مع خليلوزيتش ويرى به الأفضل لقيادة المنتخب المغربي في المرحلة المقبلة.

وتستمر الاجتماعات بين الطرفين للكشف بشكل رسمي عن التعاقد بعد التوصل إلى البنود التي تناسب الجانبين خلال الساعات المقبلة.