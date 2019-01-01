تقارير| الكشف عن تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة

الصفقة على وشك الإعلان الرسمي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية توصل برشلونة لاتفاق مع أنتوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد بشأن العقد الذي سيوقعه اللاعب مع النادي.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية ومن ورائها ماركا الإسبانية، فإن اللاعب سينضم لبرشلونة في بداية يوليو، حين ينخفض شرط جريزمان الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون فقط.

ويرغب أتلتيكو في الحصول على نيلسون سيميدو ظهير البلوجرانا في المقابل، وهو ما يرفض برشلونة إدماجه في تلك الصفقة.

وبحسب التقارير فإن جريزمان -28 عاماً- سيتقاضى 17 مليون يورو سنوياً ولمدة 5 سنوات بموجب عقده الجديد في كامب نو.

يذكر أن جريزمان وقع عقداً طويل الأمد مع الروخيبلانكوس الموسم الماضي بعد رفضه الانتقال للبارسا، وهو ما تغير في الصيف الحالي.