تقارير - الكشف عن العرض المادي من سموحة لضم باسم مرسي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن قيمة العرض المقدم من سموحة السكندري لضم باسم مرسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتشرت تقارير حول اقتراب باسم مرسي من الانضمام لسموحة على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن سموحة سيحصل على خدمات باسم مرسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأوضحت الصحف أن قيمة الصفقة ستكون ما يقرب من مليون و500 ألف جنيه، خلال فترة الإعارة المقبلة بعد انتهاء فترته مع لاريسا اليوناني.

وقضى باسم مرسي فترة إعارة في لاريسا اليوناني منذ الصيف الماضي، حيث دخل سموحة في مفاوضات معه لضمه.

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وأكدت التقارير أن اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى سموحة، على سبيل الإعارة، ويتبقى فقط الحصول على موافقة من الزمالك.