تقارير - الكاف يرسل جزء من مكافأت نصف النهائي للأهلي والزمالك

انفراجة مالية للأهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تلقي خزينة نادي الزمالك والأهلي بعض من مستحقاتهم لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ووصل كلًا من الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد والرجاء المغربيان على الترتيب.

وحصل كلًا من الأهلي والزمالك على 350ألف دولار كجزء من مستحقاتهم بالوصول إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.

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ووجه مجلس إدارة الناديين الشكر إلى هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسرعة صرف المبلغ، خاصًة في ظل الأزمة الحالية.

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وتتكبد الأندية في الفترة الحالية الكثير من الخسائر المالية بسبب توقف الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق حصل بيراميدز على مكافأة وصوله إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية لمواجهة حوريا كوناكري الغيني.