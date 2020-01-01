تقارير - الكاف يحدد مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يستعد لاستئناف دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، عن المواعيد المتوقعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي في حال استئنافها.

وتوقفت الأنشطة الرياضية في الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، خوفًا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "le 360" المغربية، اليوم الأربعاء، أن الكاف اقترب من تحديد مواعيد الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأشارت الصحيفة أن دور نصف النهائي الذي سيجمع الزمالك أمام الرجاء والأهلي مع الوداد، من المحتمل أن يكون لقاء الذهاب في أحد أيام 4 أو 5 أو 6 سبتمبر المقبل.

وأكدت التقارير أن مباراتي الإياب في أحد أيام 11 أو12 أو 13 من سبتمبر المقبل، على أن يكون لقاء النهائي في 25 من الشهر ذاته.

وستشهد المباريات منافسة قوية للغاية على اللقب في الموسم الحالي، خاصًة وأن الـ4 أطراف تسعى لوضع لقب جديد في سجلها الإفريقي.