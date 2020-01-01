تقارير .. القادسية يلاحق الاتحاد والنصر بسبب 21 مليون ريال

إدارة القادسية تبحث عن حقوقها المالية.

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي القادسية، قررت رفع شكوى رسمية ضد إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بسبب التأخر في سداد قيمة اللاعب هارون كمارا.

هارون كمارا انتقل لصفوف نادي الاتحاد خلال صيف 2019، حيث لم يتم تسديد باقي قيمة انتقال اللاعب إلى صفوف العميد.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن المتبقي من قيمة انتقال كمارا إلى الاتحاد مبلغ يصل إلى 11 مليون ريال، ولم يتم تسديدها حتى الآن لنادي القادسية.

وأضافت الصحيفة إلى أنه من المفترض أن يتم تسديد المبلغ بداية العام الجاري، خاصة في فبراير 2020، ولكن إدارة القادسية قامت بتأجيل الشكوى.

وفي نفس السياق، قررت إدارة القادسية تأجيل تقديم الشكوى ضد نادي النصر، بسبب مشاركة الأخير في بطولة دوري أبطال آسيا.

إدارة نادي النصر تأخرت هي الأخرى في سداد مبلغ 10 ملايين ريال، المتبقية من صفقة خالد الغنام، الذي انتقل لصفوف العالمي في يناير 2020.