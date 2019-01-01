تقارير - الغرافة القطري يقدم عرضًا لضم كالينيتش

الغرافة القطري يسعى لتدعيم صفوفه للمنافسة على لقب الدوري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن مفاوضات الغرافة القطري لضم الكرواتي نيكولا كالينيتش لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويسعى الغرافة لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، للمنافسة على لقب دوري نجوم قطر في الموسم الحالي وعودة مكانة الفريق الطبيعية.

ووفقًا لـ"كالتشيو ميركاتو"، أن الغرافة تقدم بعرض لضم كالينيتش خلال الفترة الأخيرة لضمه، لينافس عروضًا أخرى لضم اللاعب.

وأشارت التقارير أن اللاعب ينتظر عرضًا من روما الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن في حالة عدم تقديم الذئاب عرض من المحتمل أن تتم الصفقة لصالح الفريق القطري.

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ولم يتم الكشف عن تفاصيل العرض المقدم من الغرافة لضم اللاعب الكرواتي، ولكن من المؤكد أن النادي القطري تقدم بعرض مميز لخطف كالينيتش.

ومن المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد كالينيتش وجهته إما الانضمام لدوري نجوم قطر من بوابة الغرافة أو قبول عرضًا أخر.