تقارير .. الصربي فلادان ميلوفيتش يقترب من قيادة الأهلي بدلاً من جروس

كانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت إقالة المدير الفني السويسري جروس

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الأهلي السعودي بدأت البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق بدلاً من المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت إقالة المدير الفني السويسري جروس بسبب سوء النتائج التي عانى منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها قالت أن مسؤولي الراقي فتحوا باب المفاوضات مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش، من أجل حسم التعاقد معه.

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وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات بين الجانب الأهلاوي والمدرب ميلوفيتش وصلت إلى مراحل متقدمة، واقترب الطرفان من الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد.

وواصلت الصحيفة لتشير إلى أن ما تبقى هو توفير الدفعات المتفق عليها بين الطرفين وتسليمها للمدرب، من أجل التوقيع بشكل رسمي.

وكان النادي الأهلي قد مر عليه 4 مدربين خلال الموسم الحالي بداية من برانكو إيفانكوفيتش، صالح المحمدي، كريستيان جروس وأخيرًا مازن بهكلي.

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الجدير بالذكر أن آخر محطات ميلوفيتش التدريبية كانت مع نادي النجم الأحمر الصربي، حيث أشرف وقتها على تدريب محترف الأهلي الحالي ماركو مارين.