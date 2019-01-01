تقارير – الصراع بين النصر والهلال يشتعل على كاريلو

النادي البرتغالي سيتغلى عن لاعبه لمن يدفع أكثر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية برتغالية، إلى أن الصراع بين النصر والهلال يشتعل على التعاقد مع أندريه كاريلو لاعب بنفيكا البرتغالي.

ولعب كاريلو الموسم المنصرم، في الدوري السعودي بصفوف الهلال معاراً من نادي بنفيكا البرتغالي، إذ شارك في 21 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ستة.

وتريد إدارة بنفيكا، التخلي عن اللاعب صاحب الـ 27 عاماً لأعلي سعر، بالرغم من سفر وكيل أعمال اللاعب إلى إدارة النادي البرتغالي ولكنها أصرت على موقفها.

وقدمت إدارة الزعيم عرضاً بقيمة 10 مليون يورو، ولكنها تريد خصم الثلاثة ملاين في الفترة التي قضاها اللاعب البيروفي في صفوف النادي، أي أنها ستدفع سبعة ملايين فقط.

من وصول فريق #النصر إلى الدوحة استعدادًا لمواجهة ذوب أهن الإيراني غدًا في دوري أبطال أسيا.



(@AlNassrFC :📸) pic.twitter.com/4L321dCfAG — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 28, 2019

وطلبت إدارة النادي البرتغالي 15 مليوناً، وهو لم يقدمه النصر أو الهلال حتى الآن، ولكن تشير التكهنات إلى رغبة النصر في حسم الصفقة لصالحه بعد طلب المدير الفني التعاقد مع اللاعب.