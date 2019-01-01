تقارير - الشعراوي وبيريسيتش يرفضان الدوري الصيني

وفد شنجهاي شينوا لم يلقَ النجاح في إيطاليا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية سعي أحد أندية الدوري الصيني لضم جناح من الدوري الإيطالي، حيث بدأت المحاولة على ستيفان الشعراوي جناح روما وإيفان بيريسيتش جناح إنتر ميلان.

ووفقاً لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن ممثلي نادي شنجهاي شينوا قد زاروا إيطاليا هذا الأسبوع بعروض ضخمة للاعبين.

كان الكرواتي بيريسيتش هو الخيار الأول، فيما تلاه الشعراوي، وبحسب الصحيفة فقد أجمع الثنائي على الرفض واحداً تلو الآخر.

وكان بيريسيتش يرتبط إعلامياً بالانتقال إلى مانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي تحت قيادة مدرب الشياطين الحمر السابق جوزيه مورينيو.

عاد الحديث عن انتقال الكرواتي وصيف مونديال 2018 إلى يونايتد هذا الصيف، بالتزامن مع أنباء اهتمام إنتر بضم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الإنجليزي، قبل أن يتم فصل المسألتين نظراً لفقدان أحمر مانشستر لاهتمامه السابق.