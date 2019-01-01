تقارير: الشباب قرر الاستغناء عن بوديسكو وبوصوفة

بوديسكو وبوصوفة سيرحلان عن الشباب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت إدارة نادي الشباب السعودي، التخلص من الروماني كونستانتين بوديسكو، صانع ألعاب الفريق، وأيضًا المغربي مبارك بوصوفة، بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الشباب قررت الاستغناء عن خدمات بوديسكو، وعدم التجديد مع مبارك بوصوفة.

جاء ذلك لعدم قناعة إدارة الشباب، برئاسة خالد البلطان، بالمستوى الذي ظهر عليه المغربي بوصوفة.

🗞️ تقارير صحفية..سوموديكا المدير الفني للشباب، قد يكون مدربًا لستيوا بوخارست الروماني خلال الموسم المقبل 👨‍🏫 pic.twitter.com/XYX1AfUnxt — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 13, 2019

وتعدد إصابات الروماني كونستانتين بوديسكو، صانع ألعاب الفريق، تسببت في رغبة الإدارة في الاستغناء عن خدماته.

ومن المقرر أن لا يشارك بوصوفة في مباراة الهلال بختام منافسات الدوري، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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وتبحث إدارة نادي الشباب عن التعاقد مع حارس مرمى سعودي، بديلًا للتونسي فاروق بن مصطفى.