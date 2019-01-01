تقارير .. السعودية أو قطر الأقرب لاستضافة السوبر الإسباني

القرار الرسمي سيخرج خلال ساعات

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن بطولة السوبر الإسباني سيتم استضافاتها في السعودية أو قطر.

وفقاً لموقع COPE فإن هناك خمسة خيارات لاستضافة السوبر، وهي الولايات المتحدة والصين والهند، بالإضافة إلى السعودية وقطر.

وتم تجاهل الولايات المتحدة والصين والهند، لأسباب جغرافية، فالأقرب هو إقامة البطولة على الأراضي السعودية أو القطرية.

وسيشارك في النسخة الجديدة من بطولة السوبر، أربعة فرق وهي فالنسيا بطل الكأس، وبرشلونة وصيف الكأس وبطل الدوري، وأتليتكو مدريد وصيف الدوري، وريال مدريد صاحب المركز الثالث.

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ومن المنتظر أن يحصل الاتحاد الإسباني على 35 مليون يورو في هذه السنة.

جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل النسخة الأخيرة، من البطولة بعد فوزه على إشبيلية العام الماضي بهدفين لهدف.