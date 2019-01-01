تقارير – الزمالك يحصل على موافقة بتأجيل مباراة الذهاب أمام ديكاداها

إدارة الفريق الصومالي رحبت بفكرة تأجيل المباراة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي الزمالك حصل على الموافقة بتأجيل مباراة الذهاب أمام ديكاداها بطل الصومال، في دور الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المنتظر ان تقام المباراة يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، ليتقرر بعد ذلك إقامتها يوم الجمعة 16 من الشهر ذاته على ملعب بترسبورت.

وحاولت إدارة الزمالك مع الجهات الأمنية المختصة، إقامة المباراة على ملعب بترسبورت يوم الأحد القادم ولكن تم رفض الطلب، لتزامن المباراة مع أول أيام عيد الأضحى.

وخاطبت إدارة الزمالك إدارة ديكاداها والاتحاد الأفريقي، لتأجيل المباراة ووافق جميع الأطراف، خاصة أن الفريق الصومال سيلعب مباراتي الذهاب والإياب في مصر.

وستتواجد بعثة الفريق الصومالي في مصر حتى أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر الجاري، لإقامة مباراة الإياب، وبالفعل وصلت البعثة إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء.