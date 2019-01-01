تقارير - الزمالك يتوصل لفسخ تعاقد خالد بو طيب في يناير

بو طيب يقترب من الرحيل عن الزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الزمالك حسم موقف المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق الذي يغيب بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

خالد بو طيب لم يقدم المستوى المرجو منه مع الزمالك منذ انضمامه للفريق قادمًا من الدوري التركي، حيث يفكر الأبيض في فسخ العقد معه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن النادي قرر رحيل بو طيب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تجديد دماء خط الهجوم.

وأشارت التقارير أن النادي قرر فسخ تعاقد اللاعب بالتراضي خلال شهر يناير المقبل، بعد أن أصبح بو طيب بعيدًا عن العودة بسبب الإصابات المتكررة.

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ويسعى الزمالك لتجديد دماء خط الهجوم خلال النصف الثاني من الموسم، وأيضًا في دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الحالية للعودة إلى منصات التتويج.