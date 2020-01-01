تقارير: الزمالك عاقب ساسي بسبب مقاطعة التدريبات

ساسي تغيب عن 3 تدريبات قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولي.

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن نادي الزمالك وقع عقوبة على فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بسبب غيابه عن 3 تدريبات للفريق، دون الحصول على إذن، قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولي.

الزمالك تعادل مع أول أغسطس الأنجولي سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بينهما، بالجولة الختامية، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار موقع إذاعة "شمس اف ام" التونسية، إلى أن إدارة الزمالك قررت معاقبة فرجاني ساسي بغرامة مالية، بالإضافة إلى استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود.

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وشهدت مباراة الزمالك ضد حرس الحدود، غياب فرجاني ساسي، بعد قرار الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، باستبعاده لأسباب فنية.

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وحقق الزمالك الفوز على حرس الحدود، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة السادسة عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أمس الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهات قوية، حيث سيلعب أمام الإسماعيلي، ثم الترجي التونسي في كأس السوبر، ثم مواجهتين أمام الأهلي، ثم الترجي وبيراميدز والترجي للمرة الثالثة.